Сильный снег и ветер 30 м/с: синоптики рассказали о погоде на понедельник

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, следует из прогноза "Казгидромета".

На севере, ночью и утром в центре страны ожидается обильный снегопад. На юго-востоке, ночью на юге, днем на востоке республики – сильные осадки в виде дождя и снега.

По Казахстану прогнозируют туман, гололед и усиление ветра с метелью.

На западе, севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, юге Костанайской области ожидается порывистый ветер со скоростью 30 м/с и более.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни.