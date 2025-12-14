#Казахстан в сравнении
События

Сильный снег и ветер 30 м/с: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, следует из прогноза "Казгидромета".

На севере, ночью и утром в центре страны ожидается обильный снегопад. На юго-востоке, ночью на юге, днем на востоке республики – сильные осадки в виде дождя и снега.

По Казахстану прогнозируют туман, гололед и усиление ветра с метелью.

На западе, севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, юге Костанайской области ожидается порывистый ветер со скоростью 30 м/с и более.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
