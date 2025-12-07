Снег и гололед: о ненастной погоде 8 декабря предупредили синоптики

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части РК сохранится непогода.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололед". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, туман, на севере, в центре, в горных районах юга, юго-востока – метель.

С 7 по 9 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается резкое ухудшение погодных условий – снегопад, дожди, метель, гололед и похолодание.

