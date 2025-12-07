Снег и гололед: о ненастной погоде 8 декабря предупредили синоптики
Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в понедельник на большей части РК сохранится непогода.
"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололед". РГП "Казгидромет"
По республике также прогнозируют усиление ветра, туман, на севере, в центре, в горных районах юга, юго-востока – метель.
С 7 по 9 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается резкое ухудшение погодных условий – снегопад, дожди, метель, гололед и похолодание.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript