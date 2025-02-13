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Право

Конституционный суд не усмотрел нарушений в порядке лишения лицензии ЧСИ

Конституционный суд, лицензия ЧСИ, нарушения , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 15:26 Фото: pixabay
Конституционный суд не выявил допустимые условия проверки порядка лишения лицензии частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный cуд обратился казахстанец о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 7 пункта 2 статьи 144 и подпункта 4 пункта 1 статьи 170 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Данные нормы предусматривают лишение лицензии частного судебного исполнителя уполномоченным органом (Министерством юстиции).

По мнению обратившегося, принятие такого решения уполномоченным органом нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, допускает вмешательство государства в дела общественных объединений и ограничивает его права на свободу труда и выбора профессии.

Что решил суд

По результатам предварительного изучения Конституционный суд пришел к выводу об отсутствии допустимых условий для проверки указанных заявителем норм Закона.

Конституционный суд указал, что право на обжалование решения уполномоченного органа Законом не ограничено и действующая норма не предопределяет решение суда.

"Довод гражданина о вмешательстве в деятельность общественного объединения не соответствуют законам РК в части правового статуса общественных объединений и Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Мнение заявителя о том, что его права на свободу труда и выбора профессии ущемлены, является необоснованным", – резюмировали в Конституционном суде. 

Ранее в Конституционном суде еще раз прокомментировали нормы проведения мирных собраний.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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