События

Рыбалка закончилась поисками: шестерых человек спасли в Улытау

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 18:21 Фото: скриншот видео
17 декабря 2025 года в области Улытау нашли группу рыбаков, пропавшую несколько дней назад, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау завершили поиски шести человек, которые 13 декабря 2025 года уехали на рыбалку и перестали выходить на связь. Поисково-спасательные работы проходили вблизи реки Дулыгалы в Жангельдинском сельском округе.

Первую группу из троих пропавших обнаружил с воздуха и спас экипаж вертолета "Казавиаспас". Еще троих также эвакуировали вертолетом из поселка Актас.

У одного из спасенных, 1958 года рождения, выявили признаки обморожения конечностей. Его передали бригаде скорой помощи, сообщает департамент по ЧС области Улытау.


Ранее сотрудники МЧС спасли троих человек из снежного заноса в Костанайской области.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
