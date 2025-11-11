#Народный юрист
Политика

Колыбель мировой космонавтики – Токаев о космодроме Байконур

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:29 Фото: АО "ЦЭНКИ"
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал космодром Байконур еще одной важной вехой, объединяющей Казахстан и Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Казахстана заявил в авторской статье для "Российской газеты", которая вышла 11 ноября 2025 года.

"Еще одной важной вехой, объединяющей наши страны, стал 70-летний юбилей легендарного космодрома Байконур. Этот комплекс по праву считается колыбелью мировой космонавтики и символом величия человеческого разума".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "на протяжении десятилетий Байконур служит прочным звеном стратегического партнерства двух государств, олицетворяя научно-технический прогресс и устремленность в будущее".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:29
Придаем большое значение – Токаев о 20-летии Договора о казахстанско-российской госгранице

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:29
Токаев отметил исключительное значение предстоящих переговоров с Путиным

С полным текстом авторской статьи Касым-Жомарта Токаева можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
