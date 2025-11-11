Колыбель мировой космонавтики – Токаев о космодроме Байконур

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал космодром Байконур еще одной важной вехой, объединяющей Казахстан и Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Казахстана заявил в авторской статье для "Российской газеты", которая вышла 11 ноября 2025 года.

"Еще одной важной вехой, объединяющей наши страны, стал 70-летний юбилей легендарного космодрома Байконур. Этот комплекс по праву считается колыбелью мировой космонавтики и символом величия человеческого разума". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "на протяжении десятилетий Байконур служит прочным звеном стратегического партнерства двух государств, олицетворяя научно-технический прогресс и устремленность в будущее".

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства.

С полным текстом авторской статьи Касым-Жомарта Токаева можете ознакомиться здесь.