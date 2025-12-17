#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
514.31
603.03
6.4
События

Впервые за десятилетия: редкая среднеазиатская выдра показалась в окрестностях Талдыкоргана

выдра, редкая, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 18:43 Фото: pexels
Житель Талдыкоргана случайно снял на видео редкого полуводного хищника – среднеазиатскую речную выдру, занесенную в Красную книгу Казахстана. Съемка была сделана в марте 2024 года во время прогулки по реке Каратал на лодке, однако видео попало к ученым лишь сейчас, сообщает Zakon.kz.

По словам Асылсейита Сламжанова, автора ролика, выдру он встретил в этих местах впервые, хотя хорошо знает местность и часто бывает на природе.

"Встреча среднеазиатской выдры в реке Каратал, тем более почти в черте города, это важное свидетельство. О присутствии этого подвида за пределами Алматинской области не было никаких сведений последние десятки лет; считалось, что выдра сохранилась только в бассейне реки Иле. Это очень осторожное животное, активное в основном в сумерках, поэтому его довольно сложно увидеть вживую".Ведущий специалист АСБК Эльмира Мустафина, занимающаяся исследованием выдры в Казахстане

Среднеазиатская речная выдра – крайне редкое полуводное млекопитающее, обитающее по берегам рек. Длина тела взрослых особей может превышать один метр (до 120 см). Питается в основном рыбой. Вид охраняется не только в Казахстане, но и во всех странах Центральной Азии и имеет статус "близкий к угрожаемому" в Международном красном списке. Сведений о животном крайне мало. В Казахстане последний раз речная выдра попалась в фотоловушку в 2024 году в нацпарке Чарын.

В Кыргызстане за два последних года ученые не смогли найти никаких следов выдры, и только недавно инспекторы нацпарка Хан-Тенири зафиксировали животное на видео недалеко от границы с Казахстаном.

"За последние полтора года нам удалось собрать любопытные данные: животное стали чаще фиксировать на прудовых хозяйствах, что, вероятно, связано с высокой доступностью рыбы для хищника. Однако это еще не повод говорить о восстановлении численности краснокнижного вида. Напротив, рост числа рыбных хозяйств может сопровождаться и увеличением рисков браконьерства", – поясняет Мустафина.

К сожалению, не все местные жители, фермеры и рыбаки осведомлены об охранном статусе среднеазиатской выдры, кроме того, ее нередко путают с американской норкой – охотничьим видом.

3 декабря мы рассказывали, что редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
