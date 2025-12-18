#Казахстан в сравнении
События

Хищение сотен миллионов: экс-акиму Риддера смягчили наказание

Фото: акимат Риддера
В Усть-Каменогорске изменили приговор экс-руководителю АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" Даулету Батырбаеву по фактам хищения бюджетных денег, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 18 декабря, в 2019 году запущен проект "Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы для экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

"Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры", – сообщили в АФМ.

Приговором суда Батырбаев и еще двое фигурантов – Халитов, Папышев осуждены к 7 годам лишения свободы.

Судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка.

Приговор по делу суд первой инстанции вынес в июле 2025-го. Все трое были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на 8 лет.

"Председатель правления АО "РЦГЧП ВКО" Батырбаев при пособничестве руководителя рабочей группы Халитова путем принятия не соответствующих технической спецификации светильников и проведения оплаты по ним причинил ущерб государству на общую сумму 2 266 707 000 тенге. Кроме того, Батырбаев, Халитов и Папышев с 6 апреля по 25 июля 2023 года путем подписания фиктивных промежуточных актов совершили хищение путем присвоения и растраты в особо крупном размере на сумму 122 883 000 тенге. Также в период со 2 сентября 2022 года по 12 декабря 2022 года путем незаконного заключения с подрядчиком дополнения к контракту, завысив стоимость работ (товаров и услуг), произвел перечисление денежных средств в адрес подрядчика в общей сумме 206 003 200 тенге по завышенным расценкам", – сообщала тогда пресс-служба суда.

В ноябре 2025-го судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела приговор суда первой инстанции, отменила наказание по двум эпизодам и, соответственно, снизила осужденным сроки заключения до 7 лет.

Даулет Батырбаев занимал должность председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" еще до назначения на пост акима Риддера, который он покинул в апреле 2024 года.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
