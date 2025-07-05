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События

Глава центра ГЧП в ВКО украл миллиарды тенге при модернизации уличного освещения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 18:38 Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Усть-Каменогорск 4 июля признал виновными председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области" (РЦГЧП ВКО) и двух его подчиненных по делу о хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, глава правления Б. и сотрудники рабочей группы Х. и П. осуждены за совершение ряда коррупционных преступлений, в том числе злоупотребление должностными полномочиями, хищение в особо крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализацию преступных доходов.

Следствием и судом установлено, что при реализации проекта Б., при содействии Х., организовал закуп светильников, не соответствующих техническим требованиям, что привело к ущербу государству в размере более 2,26 млрд тенге. Кроме того, в период с апреля по июль 2023 года Б., Х. и П. путем подписания фиктивных актов присвоили и растратили 122,8 млн тенге. Также выявлен факт завышения стоимости работ на сумму 206 млн тенге.

Подсудимые вину не признали. Однако суд пришел к выводу об их виновности, основываясь на совокупности доказательств, включая показания свидетелей и экспертные заключения.

По приговору суда, Б. и Х. осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. П. получил 7 лет лишения свободы с аналогичным запретом.

Также суд удовлетворил исковые требования АО "РЦГЧП ВКО" на сумму 333,3 млн тенге. В части взыскания 2,26 млрд тенге в солидарном порядке с Б. и Х. суд признал право истца и передал вопрос о размере ущерба на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. Участники ОПГ осуждены на сроки до 13 лет за миллиардные хищения в "Таразэнергоцентре". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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