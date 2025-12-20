#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
События

Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане

выступление Касым-Жомарта Токаева на саммите в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 10:42 Фото: aqorda
20 декабря 2025 года по итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне.

"Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане", – говорится в сообщении.

Отметим, что, помимо президента Казахстана, на саммите также выступили премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев также предложил провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки в формате "Центральная Азия – Япония".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев прибыл на саммит "Центральная Азия – Япония"
05:45, Сегодня
Токаев прибыл на саммит "Центральная Азия – Япония"
Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
09:52, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония"
О чем говорится в Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"
14:05, 22 мая 2023
О чем говорится в Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: