Следующий саммит "Центральная Азия – Япония" пройдет в Казахстане

20 декабря 2025 года по итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне.

"Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане", – говорится в сообщении.

Отметим, что, помимо президента Казахстана, на саммите также выступили премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев также предложил провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки в формате "Центральная Азия – Япония".