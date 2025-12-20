Введут ли в Астане и Алматы льготные парковки у дома и работы – ответ Бектенова

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов, в котором указывалось на проблемные моменты с парковками в Астане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ноябре 2025 года депутат Олжас Нуралдинов поднял проблемы платных парковок в Астане и Алматы. Он указал на то, что платные парковки начали вводить даже в спальных районах, на возникающие проблемы с оплатой безналом, предложил закрепить за каждым пользователем два парковочных адреса по льготному тарифу, и усомнился в прозрачности деятельности операторов платных парковок.



Премьер-министр Олжас Бектенов, которому был адресован депзапрос, ответил на него.

"Касательно установки платных парковок в спальных районах в Алматы и Астане. В Астане действует система "резидентских абонементов", предоставляющая жителям прилегающих домов право на круглосуточную бесплатную парковку в зоне их проживания, что обеспечивает баланс между развитием платной парковочной инфраструктуры и гарантированным правом жителей на доступное парковочное пространство", – указал он.

А в Алматы, по словам Бектенова, организация платных парковок осуществляется исключительно в пределах полосы отвода улично-дорожной сети и земель автомобильного транспорта с запретом на размещение в землях общего пользования, во дворах, на территориях кондоминиумов или прилегающих к ним зонах.

"В проекте новых Правил пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города Алматы предусмотрено введение абонемента для жителей по месту проживания: 72 000 тенге за 12 месяцев, 36 000 тенге за 6 месяцев, 18 000 тенге за 3 месяца (для пенсионеров – 50% от указанных сумм). Абонемент предоставляется на одно транспортное средство при отсутствии задолженностей по штрафам", – рассказал премьер.

Что касается закрепления за каждым пользователем двух парковочных мест по льготному тарифу (по месту проживания и месту работы), то здесь он указал, что в городах для жителей уже действует резидентский тариф или абонемент, гарантирующий льготную или бесплатную парковку по официальному месту проживания.

"Также льготы предоставляются отдельным категориям граждан в соответствии со ст. 42-1 Закона "О дорожном движении" (на данный момент 10 628 транспортных средств освобождены от платы). По вопросу закрепления второго льготного адреса по месту работы – реализация такой инициативы потребует всестороннего экономического и социального анализа, включая процедуру регистрации места работы пользователя, создание специальных баз данных и механизма постоянного подтверждения для исключения злоупотреблений", – указал премьер-министр.

Кроме того, введение такого механизма, по его словам, может привести к увеличению транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, росту расходов городов на содержание и благоустройство таких зон, резкому дефициту свободных мест в районах с высокой концентрацией бизнеса, субсидированию хранения личных автомобилей в деловых зонах и ухудшению движения общественного транспорта, что не соответствует приоритетам устойчивой городской мобильности.

"Касательно установки паркоматов и видеонаблюдения на каждой парковочной зоне. Практика показывает, что моделью цифровой оплаты парковки пользуются более 99% жителей, предпочитая современные и комфортные способы. Для удобства граждан предусмотрена постоплата до конца суток, а оплата наличными возможна через терминалы приема платежей (Касса24 и Qiwi) до конца рабочего дня. Проект новых Правил предусматривает безналичную оплату через SMS, QR-коды, банковские приложения и лицензированные сервисы. Рассматривается возможность оплаты посредством SMS с баланса мобильного телефона для граждан, не имеющих банковских счетов или мобильных приложений. Предусмотрены предоплата и постоплата до 23:59 текущего дня", – сообщил Олжас Бектенов.

Он продолжил, что в центре оперативного управления Департамента полиции Астаны выведено более 36 тысяч единиц камер. Акиматом города закуплено 12 автомобилей, оснащенных камерами с обзором 360 градусов, предназначенных для фиксации автотранспортных средств, припаркованных на коммунальных платных парковках города.

В Алматы имеется 1641 единица аппаратно-программных комплексов "Сергек", которые охватывают 465 перекрестков и 1176 линейных участков. Также акиматом города подготовлены предложения по внесению изменений в Закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях для фиксации нарушений сертифицированными средствами фото- и видеофиксации.

"Учитывая развитие современных технологий, планируется обеспечить видеонаблюдение не только на местах парковки, но и по всему городу в целом". Олжас Бектенов

По вопросу обеспечения прозрачности платежей за парковки Бектенов указал, что акиматы городов создали специализированные предприятия по управлению и организации дорожного движения.

"В Астане создано ТОО "Центр организации дорожного движения" с государственным участием, которое является публичным и предоставляет отчеты в соответствии с действующим законодательством... В Алматы КГП "Алматы паркинг" (100% участие акимата) является оператором, доходы которого перечисляются в местный бюджет, а закупки осуществляются через портал государственных закупок. Отчетность размещается на сайте: dfo.kz", – отметил премьер.

Он также указал на то, что Высшая аудиторская палата провела комплексную проверку Управления городской мобильности, включая деятельность КГП "Алматы паркинг". Также по определению Специализированного межрайонного экономического суда Астаны от 4 апреля 2025 года проведен аудиторский отчет в отношении ТОО "Парковочное пространство Астаны", по результатам которого нарушений не выявлено.

Ранее аким Астаны в ответе на депзапрос рассказал, как в столице будут менять принцип работы парковок.