Акорда 20 декабря 2025 года рассказала о планах президента после поездки в Японию, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению, 21-22 декабря Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ.

На заседании планируется обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией.

В эти дни глава государства находится с официальным визитом в Японии. Сегодня, 20 декабря, он выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония" и принял участие в бизнес-форуме "Центральная Азия – Япония".