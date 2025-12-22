#Казахстан в сравнении
События

Погоня в степи и 16 килограммов улик: о масштабной спецоперации рассказали в полиции Алматы

погоня за наркодельцом, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 09:31 Фото: ДП Алматы
Полицейские провели задержания в Алматы и Астане, накрыв межрегиональную группу, занимавшуюся перевозкой, хранением и сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных на территории Алматы и Астаны, задержаны несколько фигурантов. Полицейскими изъяты наркотические средства, денежные средства, а также выявлены тайники, использовавшиеся для хранения запрещенных веществ. Согласно заключению судебной экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства "гашиш" составил более 16 килограммов, что относится к особо крупному размеру", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно о задержании казахстанца, который хранил дома 13 кг наркотиков.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
