Казахстанцы жалуются на пробки на границе с Россией

На многокилометровые очереди на государственной границе с Россией в Западно-Казахстанской области жалуются водители фур, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой Город", очевидцы утверждают, что заторы образовались на казахстанском погранпосту. Дальнобойщики говорят, что очереди наблюдаются именно ближе к выходным дням.

"Приехал на пост "Маштаково" и встал там на 16 часов. Ребята говорили, что это из-за работы казахстанских пограничников, сотрудников ДГД там хватает. "Нейтралка" вся полная. Я два часа не мог с российского поста выехать, именно потому что нейтральная зона была полная. Казахстанская сторона по шесть рядов машины в сторону России пускает и только один ряд идет на пост "Сырым". Поэтому очереди в сторону Казахстана", – рассказал журналистам один из водителей.

В Погранслужбе КНБ РК по ЗКО поясняют, что заторы образуются из-за ремонта на российском пограничном посту "Маштаково", о котором предупреждали заранее.

Из-за снижения пропускной способности пунктов пропуска "Маштаково" и "Сырым" водителям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска "Аксай", "Шаган" и "Таскала".

Ранее в Комитете госдоходов рассказали о том, какие меры принимают для борьбы с искусственным дефицитом свободных очередей и спекуляцией бронирования на государственной границе.