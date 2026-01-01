Какие международные авиарейсы появятся в Казахстане в 2026 году

В 2026 году авиакомпании Казахстана закупят девять новых самолетов, увеличив общий парк примерно до 118 машин. Это, как ожидается, расширит внутренние и международные рейсы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Салтанат Томпиева, глава Комитета гражданской авиации (КГА), в 2026 году будет продолжена работа по развитию международного авиасообщения. Планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям.

"Предусматривается расширение маршрутной сети в страны Центральной Азии и СНГ, а также в государства Ближнего Востока, Европы и Азии, в том числе по направлениям в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшаву и другим направлениям".

Параллельно в крупнейших аэропортах страны начнут масштабные работы. В Астане и Шымкенте строят вторые взлетно-посадочные полосы, в Алматы реконструируют терминал внутренних рейсов, а в Актау обновляют перрон.

Региональные проекты включают строительство нового терминала в Атырау, реконструкцию аэродрома Павлодара, завершение аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, а также восстановление аэропорта Аркалыка.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по расширению субсидирования внутренних авиарейсов.