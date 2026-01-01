#Казахстан в сравнении
События

Сколько вызовов от казахстанцев поступило в полицию в новогоднюю ночь

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 14:31 Фото: МВД РК
По данным МВД Казахстана, с утра 31 декабря до утра 1 января на пульт экстренного вызова полиции 102 поступило 11 448 обращений, из которых 3 082 – в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Большинство звонков носили справочный характер. Граждане обращались по вопросам использования петард, уточняли информацию о расположении катков и новогодних елок, сообщали о потерявшихся на горках, а также о проблемах, связанных с оставленными автомобилями и затрудненным выездом, сообщили в МВД.

"На все поступившие обращения сотрудники полиции своевременно отреагировали и приняли необходимые меры в рамках действующего законодательства. Благодаря принятым мерам и слаженной работе полиции праздничные мероприятия прошли организованно. На улицах и в общественных местах закон и порядок были обеспечены в полном объеме", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее МВД обратилось к казахстанцам из-за жалоб на штрафы за скорость на трассах.

