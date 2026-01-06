#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
События

Штрафы за завышение цен в Казахстане превысили 55 миллионов тенге

штрафы за завышение цен в Казахстане превысили 55 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 19:06 Фото: pixabay
Пресс-служба Комитета торговли заявила о том, что в рамках мониторинга цен с 1 января проверено более 600 объектов торговли. Одновременно с этим в ведомстве подвели итоги за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в комитете, за превышение предельного размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары по статье 204-4 КоАП РК в 2025 году вынесено 2796 административных постановлений, в том числе 1625 штрафов на сумму свыше 55,7 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2025 года чиновника возмутили цены на столичном рынке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
