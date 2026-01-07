Ребенок заперся в одной из квартир Астаны: спасателям пришлось лезть через окно
Ребенок 2022 года рождения заперся в квартире на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС 7 января 2026 года, в Астане поступило сообщение о необходимости открытия двери одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Улытау в районе Сарыарка. Внутри квартиры находился ребенок 2022 года рождения.
"Прибывшие на место происшествия спасатели СПЧ №24, расположенной в 1 км от места вызова, с помощью спасательной веревки спустились с крыши здания и через окно четвертого этажа вошли в квартиру. Ребенок был благополучно передан отцу, угрозы его жизни и здоровью нет", – говорится в сообщении.
МЧС предупреждает: не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время.
