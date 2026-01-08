#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
События

Казахстанка проиграла спор о завещании отца

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 09:18 Фото: pixabay
В Казахстане дочь наследодателя попыталась оспорить завещание отца, составленное в пользу внучки, ссылаясь на его якобы недееспособное состояние. Что из этого вышло, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

Позиция истца

Дочь наследодателя обратилась в суд с требованием признать недействительным завещание отца, составленное в пользу внучки. В обоснование иска она указала, что при жизни наследодатель злоупотреблял алкоголем, якобы состоял на учете в наркологическом диспансере и проходил лечение от алкоголизма. По мнению истца, в связи с этим он не мог понимать значение своих действий и руководить ими, а завещание нарушает ее права как наследника первой очереди.

Экспертиза по делу

Суд первой инстанции назначил посмертную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. В ее заключении было указано, что на момент составления завещания у наследодателя имелись признаки психического расстройства, вследствие чего он не мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Оценка доказательств судами

Суды первой и апелляционной инстанций отказались принимать данное экспертное заключение в качестве доказательства, указав на недопустимость материалов, положенных в его основу. В частности, судом было установлено, что:

  • наследодатель при жизни не состоял на учете у психиатра и нарколога;
  • лечение от алкоголизма не проходил;
  • к административной или уголовной ответственности не привлекался;
  • на момент составления завещания проживал в городе Алматы, а не в Астане, как ошибочно указано в материалах экспертизы.

Выявленные нарушения и частное определение суда

В ходе рассмотрения дела судом были выявлены нарушения стандартов оказания медико-социальной помощи в сфере психического здоровья. В связи с этим суд первой инстанции вынес частное определение в адрес уполномоченного органа. Указанное определение вступило в законную силу, что повлекло приостановление (прекращение) действия лицензии врача-психиатра.

Выводы кассационной инстанции

Кассационный суд согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, отметив, что:

  • содержание завещания соответствует требованиям гражданского законодательства;
  • нотариусом была соблюдена установленная законом процедура удостоверения завещания;
  • наследодателю были разъяснены правовые последствия совершаемой сделки.

Факт свободного волеизъявления наследодателя подтвержден показаниями свидетеля, присутствовавшей при составлении завещания.

Свидетель пояснила, что наследодатель осознанно принял решение оставить квартиру внучке, которая проживала с ним с 2014 года.

Итог

Суды пришли к выводу, что наследодатель распорядился своим имуществом надлежащим образом и в установленном законом порядке. При жизни он завещание не отменял и не изменял, в связи с чем оснований для признания его недействительным не имеется.

Ранее мы рассказывали, что в Павлодаре суд вынес приговор бывшему начальнику исправительного учреждения №45, признанному виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанка добилась права на льготы за жизнь в зоне радиации
14:42, 26 июня 2025
Казахстанка добилась права на льготы за жизнь в зоне радиации
Сын Алена Делона требует исключить свою сестру из завещания
01:57, 12 декабря 2025
Сын Алена Делона требует исключить свою сестру из завещания
Уволенная казахстанка через суд взыскала с работодателя 3,6 млн тенге за вынужденный прогул
12:25, 29 августа 2024
Уволенная казахстанка через суд взыскала с работодателя 3,6 млн тенге за вынужденный прогул
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: