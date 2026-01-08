Казахстанка проиграла спор о завещании отца

В Казахстане дочь наследодателя попыталась оспорить завещание отца, составленное в пользу внучки, ссылаясь на его якобы недееспособное состояние. Что из этого вышло, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

Позиция истца

Дочь наследодателя обратилась в суд с требованием признать недействительным завещание отца, составленное в пользу внучки. В обоснование иска она указала, что при жизни наследодатель злоупотреблял алкоголем, якобы состоял на учете в наркологическом диспансере и проходил лечение от алкоголизма. По мнению истца, в связи с этим он не мог понимать значение своих действий и руководить ими, а завещание нарушает ее права как наследника первой очереди.

Экспертиза по делу

Суд первой инстанции назначил посмертную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. В ее заключении было указано, что на момент составления завещания у наследодателя имелись признаки психического расстройства, вследствие чего он не мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Оценка доказательств судами

Суды первой и апелляционной инстанций отказались принимать данное экспертное заключение в качестве доказательства, указав на недопустимость материалов, положенных в его основу. В частности, судом было установлено, что:

наследодатель при жизни не состоял на учете у психиатра и нарколога;

лечение от алкоголизма не проходил;

к административной или уголовной ответственности не привлекался;

на момент составления завещания проживал в городе Алматы, а не в Астане, как ошибочно указано в материалах экспертизы.

Выявленные нарушения и частное определение суда

В ходе рассмотрения дела судом были выявлены нарушения стандартов оказания медико-социальной помощи в сфере психического здоровья. В связи с этим суд первой инстанции вынес частное определение в адрес уполномоченного органа. Указанное определение вступило в законную силу, что повлекло приостановление (прекращение) действия лицензии врача-психиатра.

Выводы кассационной инстанции

Кассационный суд согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, отметив, что:

содержание завещания соответствует требованиям гражданского законодательства;

нотариусом была соблюдена установленная законом процедура удостоверения завещания;

наследодателю были разъяснены правовые последствия совершаемой сделки.

Факт свободного волеизъявления наследодателя подтвержден показаниями свидетеля, присутствовавшей при составлении завещания.

Свидетель пояснила, что наследодатель осознанно принял решение оставить квартиру внучке, которая проживала с ним с 2014 года.

Итог

Суды пришли к выводу, что наследодатель распорядился своим имуществом надлежащим образом и в установленном законом порядке. При жизни он завещание не отменял и не изменял, в связи с чем оснований для признания его недействительным не имеется.

