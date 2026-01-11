"Танцующие африканцы" напомнили казахстанцам о пожарной безопасности

Департамент по ЧС Акмолинской области опубликовал креативное напоминание о необходимости соблюдения пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Запоминающееся видео с предупреждением опубликовано на странице ДЧС Акмолинской области в Instagram 10 января 2026 года. На кадрах те самые "танцующие африканцы" напоминают казахстанцам о пожарной безопасности.

"В деле профилактики несчастных случаев, как известно, хороши все способы – особенно если они с африканским темпераментом. На помощь спасателям Акмолинской области пришел коллектив из далекой и жаркой Африки. Да-да, парни с солнечного континента решили напомнить акмолинцам: с огнем шутки плохи, а пожарная безопасность – дело серьезное. Берегите себя и своих близких, даже если за окном не саванна, а степь. Выражаем особую благодарность коллективу "Привет из Африки" за яркий вклад в популяризацию безопасности и сохранение человеческих жизней. Когда важные правила звучат с улыбкой – их точно запоминают", – подписан пост.

Также в комментариях пресс-секретарь ведомства отметил, что видео было снято бесплатно, без использования бюджетных средств.

Накануне крупный пожар произошел в мебельном цехе под Алматы.