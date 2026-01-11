#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
События

Лиса обыграла рыбаков: хитрая кража улова близ Астаны попала на видео

лиса, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 12:31 Фото: скриншот видео
Лиса попыталась украсть улов рыбаков близ Астаны, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, снятое рыбаком, предположительно, недалеко от Астаны. На кадрах видно, как лиса "утащила" улов, напомнив пользователям сюжет сказки "Лиса и волк".

Автор ролика смеется и иронизирует над ситуацией. По его словам, животное воспользовалось моментом, когда рыбаки отвлеклись.

Где именно было снято видео, не уточняется, однако в публикациях утверждается, что съемка велась в окрестностях столицы.

Ранее пользователей соцсетей тронула невероятная история знакомства рыбака и пеликана на Капшагайском водохранилище в Конаеве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Рыбак попал в больницу после попытки сделать селфи с акулой
20:11, 22 августа 2025
Рыбак попал в больницу после попытки сделать селфи с акулой
Редкий "разговор" марала с рыбаком умилил Казнет
10:27, 15 января 2024
Редкий "разговор" марала с рыбаком умилил Казнет
140 человек тушат пожар близ Астаны
15:08, 19 июня 2023
140 человек тушат пожар близ Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: