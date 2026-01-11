Лиса обыграла рыбаков: хитрая кража улова близ Астаны попала на видео
Лиса попыталась украсть улов рыбаков близ Астаны, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появилось видео, снятое рыбаком, предположительно, недалеко от Астаны. На кадрах видно, как лиса "утащила" улов, напомнив пользователям сюжет сказки "Лиса и волк".
Автор ролика смеется и иронизирует над ситуацией. По его словам, животное воспользовалось моментом, когда рыбаки отвлеклись.
Где именно было снято видео, не уточняется, однако в публикациях утверждается, что съемка велась в окрестностях столицы.
Ранее пользователей соцсетей тронула невероятная история знакомства рыбака и пеликана на Капшагайском водохранилище в Конаеве.
