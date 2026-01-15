#Казахстан в сравнении
События

22 года и семь языков: рядовой из Тараза нашел свое главное "оружие"

Бахтиярхан Турсынходжаев, рядовой, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 09:40 Фото: пресс-служба НГ МВД РК
Рядовой Национальной гвардии Министерства внутренних дел (МВД) Бахтиярхан Турсынходжаев из воинской части 5513 Тараза (региональное командование "Оңтүстік") свободно владеет семью языками, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования он легко находит общий язык с гражданами, общаясь на казахском, узбекском, азербайджанском, русском, турецком, английском и французском.

Известно, что французский язык Бахтиярхан начал изучать во время поездки во Францию вместе с отцом, где планировал продолжить обучение по архитектуре.

Гвардейцу 22 года. Он старший в семье. Его сестра также увлекается изучением языков и уже владеет пятью.

По словам самого Бахтиярхана, на освоение одного языка у него уходит в среднем два-три месяца интенсивной подготовки.

Даже проходя срочную воинскую службу, он продолжает обучение.

Помимо лингвистических успехов, рядовой Турсынходжаев добился высоких результатов в спорте. Он является мастером спорта по ушу-саньда и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Фото: пресс-служба НГ МВД РК

В свободное от службы время Бахтиярхан делится знаниями с сослуживцами, проводя небольшие занятия по иностранным языкам.

Ранее мы рассказывали, что в Абайском гарнизоне проходит срочную воинскую службу, пожалуй, самый высокий солдат Казахстана – рядовой Илья Хальчуков. Его рост составляет 2 метра 10 сантиметров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
