22 года и семь языков: рядовой из Тараза нашел свое главное "оружие"
Во время патрулирования он легко находит общий язык с гражданами, общаясь на казахском, узбекском, азербайджанском, русском, турецком, английском и французском.
Известно, что французский язык Бахтиярхан начал изучать во время поездки во Францию вместе с отцом, где планировал продолжить обучение по архитектуре.
Гвардейцу 22 года. Он старший в семье. Его сестра также увлекается изучением языков и уже владеет пятью.
По словам самого Бахтиярхана, на освоение одного языка у него уходит в среднем два-три месяца интенсивной подготовки.
Даже проходя срочную воинскую службу, он продолжает обучение.
Помимо лингвистических успехов, рядовой Турсынходжаев добился высоких результатов в спорте. Он является мастером спорта по ушу-саньда и бронзовым призером чемпионата Казахстана.
В свободное от службы время Бахтиярхан делится знаниями с сослуживцами, проводя небольшие занятия по иностранным языкам.
