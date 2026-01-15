#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
События

Родителям школьников и студентов Астаны адресовали важное обращение

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 09:58 Фото: Zakon.kz
В Астане погода уже который день вносит весомые коррективы в образовательный процесс. О том, как будут учиться школьники и студенты 15 января 2026 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

Так, в связи с погодными условиями школьники и учащиеся 1-2 курсов колледжей первой смены переведены на онлайн-формат обучения.

"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения".Пресс-служба Управления образования Астаны

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 09:58
От дождя до мороза -40°С: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

Ранее синоптики уже озвучивали, что ночью в городе температура опустится до -27°С. Днем столбики термометра покажут -18-20°С. О погоде на 16 и 17 января в Астане также можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Школьники и студенты колледжей Павлодара в пятницу будут учиться дистанционно
21:11, 07 ноября 2024
Школьники и студенты колледжей Павлодара в пятницу будут учиться дистанционно
Срочное сообщение для родителей некоторых школьников распространили в Астане
11:40, 12 января 2026
Срочное сообщение для родителей некоторых школьников распространили в Астане
Школьников Астаны и нескольких городов перевели на дистанционку
07:41, 16 февраля 2024
Школьников Астаны и нескольких городов перевели на дистанционку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: