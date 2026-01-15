Родителям школьников и студентов Астаны адресовали важное обращение

В Астане погода уже который день вносит весомые коррективы в образовательный процесс. О том, как будут учиться школьники и студенты 15 января 2026 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

Так, в связи с погодными условиями школьники и учащиеся 1-2 курсов колледжей первой смены переведены на онлайн-формат обучения. "В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения". Пресс-служба Управления образования Астаны Материал по теме От дождя до мороза -40°С: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг Ранее синоптики уже озвучивали, что ночью в городе температура опустится до -27°С. Днем столбики термометра покажут -18-20°С. О погоде на 16 и 17 января в Астане также можно прочитать по этой ссылке.

