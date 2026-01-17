#Казахстан в сравнении
В военном вузе Минобороны создали школу подготовки специалистов БПЛА

солдат, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 15:59 Фото: gov.kz
Свыше 300 курсантов выпускного курса Военного института Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова осваивают FPV-дроны. Для этих целей в учебном заведении создана Военная школа подготовки специалистов БПЛА, сообщает Zakon.kz.

При помощи опытных преподавателей школы курсанты военного вуза осваивают навыки управления беспилотными системами, которые сегодня существенно изменили характер ведения боевых действий.

Будущие офицеры изучают характеристики и устройство комплексов, правила применения, порядок технического обслуживания, меры безопасности и особенности использования в различных условиях.

"Осваивая современные технологии, курсанты получают практические навыки работы с беспилотными летательными аппаратами, которые сегодня широко применяются во многих сферах деятельности", – пояснил начальник военной школы подполковник Даньяр Дильдабаев.

Особое внимание уделяется занятиям на компьютерных симуляторах. На них курсанты выполняют полетные задания, учатся действовать в нештатных ситуациях без риска для техники и личного состава.

Практическая подготовка включает реальные полеты на местности, маневрирование между препятствиями, ведение наблюдения и выполнение других учебных задач. В школе построена специальная дрон-трасса для FPV-дронов, на которой в дальнейшем планируется проводить соревнования среди курсантов.

Примечательно, что инструкторы школы собирают все дроны от микро FPV до камикадзе среднего размера – самостоятельно из деталей и планируют обучать этому курсантов.

На сегодняшний день в формате факультатива обучение проходят свыше 300 выпускников. Со следующего учебного года изучать БПЛА начнут все желающие.

Подготовка специалистов в области беспилотных авиационных систем направлена на обеспечение Вооруженных сил высококвалифицированными кадрами, способными эффективно использовать современные технологии в интересах безопасности и обороны страны.

Каныш Абубакиров назначен первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Айсулу Омарова
