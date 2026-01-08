#Казахстан в сравнении
Происшествия

Убийство семьи в Атырауской области: что известно о подозреваемом

Фото: Zakon.kz
В конце 2025 года в селе Жангельдин Атырауской области пропала семья из четырех человек. Уже в январе 2026 года стало известно, что в сарае были обнаружены тела главы семейства и его жены, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 8 января 2026 года, в областной пресс-службе Департамента полиции (ДП) рассказали, что подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.

"Подозреваемый в преступлении – 29-летний житель Махамбетского района региона".Пресс-служба ДП Атырауской области

Также, как уточнили стражи порядка, проверяется причастность других лиц.

Кроме того, правоохранители сделали еще одно заявление.

"Призываем пользователей социальных сетей ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от распространения недостоверных либо непроверенных данных".Пресс-служба ДП Атырауской области

Напомним, семья пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 15:51
В Атырау возбуждено уголовное дело после загадочного исчезновения целой семьи

6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
