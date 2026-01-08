Убийство семьи в Атырауской области: что известно о подозреваемом

В конце 2025 года в селе Жангельдин Атырауской области пропала семья из четырех человек. Уже в январе 2026 года стало известно, что в сарае были обнаружены тела главы семейства и его жены, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 8 января 2026 года, в областной пресс-службе Департамента полиции (ДП) рассказали, что подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.

"Подозреваемый в преступлении – 29-летний житель Махамбетского района региона". Пресс-служба ДП Атырауской области

Также, как уточнили стражи порядка, проверяется причастность других лиц.

Кроме того, правоохранители сделали еще одно заявление.

"Призываем пользователей социальных сетей ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от распространения недостоверных либо непроверенных данных". Пресс-служба ДП Атырауской области

Напомним, семья пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре.

6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов.