Убийство семьи в Атырауской области: что известно о подозреваемом
В конце 2025 года в селе Жангельдин Атырауской области пропала семья из четырех человек. Уже в январе 2026 года стало известно, что в сарае были обнаружены тела главы семейства и его жены, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 8 января 2026 года, в областной пресс-службе Департамента полиции (ДП) рассказали, что подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.
"Подозреваемый в преступлении – 29-летний житель Махамбетского района региона".Пресс-служба ДП Атырауской области
Также, как уточнили стражи порядка, проверяется причастность других лиц.
Кроме того, правоохранители сделали еще одно заявление.
"Призываем пользователей социальных сетей ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от распространения недостоверных либо непроверенных данных".Пресс-служба ДП Атырауской области
Напомним, семья пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре.
6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов.
