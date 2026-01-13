Исчезновение семьи в Атырауской области: в международный розыск объявлена младшая дочь

Сегодня, 13 января 2026 года, в Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что на телах супругов, которые исчезли осенью прошлого года, судебные эксперты зафиксировали следы множественных ножевых проколов, передает корреспондент Zakon.kz.

В Атырауской области продолжается расследование жестокого убийства супругов, тела которых были обнаружены 6 января 2026 года в собственном сарае – закопанными друг на друге в селе Жангельдин. Захоронение было прикрыто линолеумом и мебелью.

По словам пресс-секретаря ДП Атырауской области Мейрим Ердаулет, на телах главы семьи и его жены судебные эксперты зафиксировали следы множественных ножевых проколов. Однако от чего точно погибли люди, станет известно после заключения судебно-медицинской экспертизы.

Также по ее словам, по подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района.

Не исключается и вариант причастности в преступности и других лиц.

"Мы не можем озвучивать направления международного розыска, поскольку любая информация, которая может дойти до подозреваемых, способна воспрепятствовать ходу следствия. Международный розыск осуществляется по всем странам мира. Для их задержания сформированы специальные оперативные группы", – сообщила Мейрим Ердаулет.

Вместе с подозреваемым разыскивается его супруга 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Уточняется, что женщина проходит по делу как без вести пропавшая.

Также продолжаются поиски 32-летнего сына убитых – Наурыза Мукангалиева, а также старшей дочери семьи, 35-летней Мейрамгуль Карабалиной. Ее последний раз зафиксировали камеры видеонаблюдения на одной из автозаправок Атырау, однако дальнейшие детали не раскрываются.

Правоохранительные органы призывают граждан воздерживаться от распространения непроверенных данных, которые могут помешать ходу расследования.

Напомним, семья из четырех человек, проживавшая в Кызылкугинском районе Атырауской области, пропала в октябре прошлого года. Стоит отметить, что оба их взрослых ребенка являются инвалидами III группы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.

6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.