Политика

Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности

Канат Шарлапаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:05 Фото: akorda.kz
Канат Шарлапаев освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан по экономическим вопросам", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды 25 сентября 2025 года.

Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области РФ. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Cranfield School of Management в Великобритании (магистр, специальность "Финансы и управление").

Трудовую деятельность начал в 2006 году в инвестбанке "Сити" (Великобритания, Чехия), где проработал до 2015 года.

С 2015 по 2020 год занимал различные должности в "Ситибанк Казахстан" и "Ситибанк Россия". В 2020-2022 годах работал региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С 4 сентября 2023 года руководил Министерством промышленности и строительства РК.

25 января 2025 года он получил новую должность, возглавив Федерацию регби. А 28 февраля президент назначил Каната Шарлапаева своим помощником.

Акорда озвучила планы Токаева до конца сентября

Также освобождены от должностей Тамара Дуйсенова (помощник президента) и Ернар Баспаев (советник президента). Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев назначил Бахытжана Сапиева своим советником, а Алихана Жамсатова – заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента РК.

