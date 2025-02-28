Чем запомнился Канат Шарлапаев на посту главы МПС: сделка с АМТ и устранение последствий паводков

Канат Шарлапаев покинул пост министра промышленности и строительства, так как был назначен помощником президента по экономическим вопросам. Zakon.kz проанализировал и перечислил ключевые решения, принятые им на посту главы МПС.

Во время открытия второй сессии Парламента VIII созыва президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана. В нем особое внимание глава государства уделил развитию промышленности страны.

В этот же день, 1 сентября 2023 года, в Казахстане было создано министерство промышленности и строительства, а 4 сентября указом президента главой ведомства был назначен Канат Шарлапаев.

В своем Послании народу Казахстана Токаев особо подчеркнул, что на текущем этапе самая важная задача ― это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.

"Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела", ― отметил глава государства.

Президент заявил, что через новую промышленную политику предстоит перейти к качественно другой модели развития. Государство совместно с крупными предприятиями должно "замкнуть" производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам.

Также Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы офтейк-контрактов с отечественными производителями, защиты отечественных производителей, развития добывающей промышленности и геологоразведки. Одним словом, перед новым министерством были поставлены масштабные задачи, реализация которых определила стратегию работы МПС на ближайшие годы.

Но прежде министру Шарлапаеву предстояло включиться в процесс сложных переговоров с лидером мировой черной металлургии ― компанией "АрселорМиттал", владевшей в Казахстане угольными шахтами и металлургическим комбинатом.

В какой-то момент даже возник эффект дежавю: буквально годом ранее НУХ "Байтерек", председателем правления, которого тогда был Канат Шарлапаев, подписал с группой "Сбербанк" сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в "Сбербанк Казахстан" (ДБ АО "Сбербанк").

В апреле 2022 года Минфин США объявил о санкциях в отношении "Сбербанка" и его дочерних организаций ― их включили в список SDN (Specially Designated Nationals). "Сбербанк" принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. Принимая решение о приобретении "Сбербанк Казахстан", холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны.

У скептиков тогда возникло немало вопросов о рациональности проведенной сделки. Однако Канат Шарлапаев ответил, зачем государству было покупать банк, который потерял уже более половины портфеля.

"2 трлн тенге активов – это все-таки немаленький банк в рамках казахстанской экономики. Кадровые ресурсы этого банка, техническая инфраструктура, программные решения позволили обеспечить взрывной рост доли "Сбербанка" на казахстанском рынке. Это был независимый от фондирования головного банка финансовый институт, который сам по себе развивался. И его текущая проблемная ситуация не связана ни с плохим менеджментом, ни с качеством кредитного портфеля ― она связана с тем, что специалисты называют "идиосинкратический риск" ― это риск, сконцентрированный на данном юридическом лице из-за попадания его в санкционные списки США. Там хороший портфель. Это не бездумное вливание средств. Мы просто пытаемся нормализовать работу банка".

Приобретенный у российского Сбера дочерний банк в Казахстане провел ребрендинг и стал носить имя "Береке". Для клиентов банка сделка купли-продажи прошла абсолютно безболезненно, если не сказать ― незаметно.

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И вот уже в качестве министра промышленности и строительства Канат Шарлапаев включился в переговоры с "АрселорМиттал", в самый разгар которых на шахте им. Костенко, принадлежавшей АМТ, произошла очередная трагедия.

Отметим, что 28 октября 2023 года в 02.33 на шахте им. Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось более 250 человек.

В результате ЧП погибли 46 горняков. Позднее специально созданная правительственная комиссия по расследованию причин трагедии выявила многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. Была определена 100% вина работодателя, установлены 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.

В начале декабря 2023 года в МПС официально заявили о завершении сделки по "АрселорМиттал Темиртау". Стало известно, что правительство выкупило АМТ за 286 млн долларов, при этом изначально "АрселорМиттал Темиртау" озвучивал стоимость этого актива на уровне 3,5 млрд долларов.

"По мнению Правительства, по мнению наших международных консультантов, эта цифра, конечно же, не соответствовало действительности. И основным большим фактором в процессе ведения переговоров являлось то, что нужно было не допустить остановку крупного предприятия и не остановить производство и коксующих батарей, и доменной печи, затопление шахт. В целом весь переговорный процесс занял порядка 11 раундов. Семь последних из них были проведены уже после создания нового Министерства промышленности и строительства, начиная с сентября 2023 года. И в этот период были обеими сторонами достигнуты принципиальные позиции", — рассказывал Канат Шарлапаев о деталях сделки.

Министр отмечал, что соглашение между Правительством РК и "АрселорМиттал" — очень крупная сделка, которая имеет большое значение для республики с точки зрения сохранения рабочих мест и защиты работы этого предприятия. При этом государство не потратило на реализацию этой сделки средства из республиканского бюджета ― новый инвестор взял на себя все обязательства по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств "АрселорМиттал".

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, а компания вернула свое историческое название ― QARMET.

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Весной прошлого года Казахстан столкнулся с разрушительным природным явлением ― паводки 2024-го стали крупнейшими в Казахстане за последние 80 лет. Длились они почти два месяца. В Казахстане от паводков пострадали 17 603 жилых дома в 224 населенных пунктах 47 районов десяти областей. Обследование и оценка завершена по всем объектам.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В 9 156 домах проведены ремонтные работы. Еще 8 447 домов признаны не подлежащими восстановлению. По результатам на вторичном рынке были приобретены 5 767 домов и квартир. Всего за пять месяцев 2024 года завершено строительство новых 2 680 домов. При выборе площадок для строительства новых жилых домов учитывались рельеф и ландшафт местности с целью недопущения их подтопления в будущем.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В период строительства на стройплощадках было задействовано 6175 рабочих и 408 единиц специальной техники.

Новое министерство промышленности и строительства прошло испытание и сложными переговорами, и большой водой. В то же время МПС смогло показать результаты и по тем задачам, которые поставил перед ним президент в своем Послании народу.

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По итогам 2024 года, отрасль машиностроения демонстрирует показатели в 109,7%. В сфере черной металлургии показатели составляют 110,7%, в области цветной металлургии ― 104,4%. Сегмент химической промышленности демонстрирует индекс в 107,7%.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

По данным МПС РК, в 2024 году в Казахстане построено 18,96 млн кв. метров жилья. Это рекордный показатель в жилищном строительстве за все годы независимости страны. Таким образом, было сдано 172 089 жилищ, из которых 39 064 – индивидуальные жилые дома. Рост был обеспечен во всех регионах, кроме Актюбинской области и Алматы.

В целом 2024 год стал знаковым для жилищной политики Казахстана. В ноябре глава государства подписал закон о реформировании жилищного законодательства, который позволит усовершенствовать механизмы господдержки граждан по улучшению их жилищных условий. "Отбасы банк" будет трансформирован в полноценный институт развития, который займется постановкой на учет и распределением жилья среди нуждающихся граждан по принципу "одного окна". Реформа проведена с целью повышения прозрачности процесса распределения жилья очередникам.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Также в рамках данного закона порядка 71 тыс. граждан, проживающих в государственном жилье на правах аренды, получили возможность приватизировать свои квартиры. Большую часть владельцев арендного жилья составляют социально-уязвимые слои населения, ветераны ВОВ, лица с инвалидностью, многодетные семьи, дети-сироты и др.

Более 21 тыс. квартир выкупили акиматы для нуждающихся граждан из социально-уязвимой категории, и уже около 13 тыс. семей впервые стали обладателями собственного жилья. В рамках госпрограмм "Наурыз" и "Отау" около 10 тыс. семей улучшили свои жилищные условия в 2024 году. На поддержку порядка 64 тыс. семей государством выделен 1 трлн тенге.

Еще одна курируемая министерством отрасль ― геология и недропользование. В 2024 году посредством аукциона реализовано 19 месторождений. Подписной бонус аукционов составил порядка 5,3 млрд тенге. В ноябре был объявлен аукцион по 25 месторождениям. Торги состоятся 29 января 2025 года на Единой платформе недропользования.

Для повышения инвестиционного потенциала в начале 2024 года осуществлен переход на стандарты KAZRC по твердым полезным ископаемым. Также была внедрена международная система стандартов отчетности по ресурсам и запасам твердых полезных ископаемых ― CRIRSCO. Для автоматизации сфер недропользования и геологии ведется работа по созданию Единой платформы недропользования.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

За 2024 год выдано более 50 лицензий на геологическое изучение недр (включая геологосъемочные, геофизические работы) и подземных вод. За счет геологических исследований территория изученности составляет 104 тыс. квадратных километров. Особое внимание уделяется ликвидации и консервации бесхозных, самоизливающихся нефтегазовых и гидрогеологических скважин, для чего выделено 229,151 млн тенге.

В рамках программно-целевого финансирования на проект "Региональная оценка и картирование подземного стока как основа для уточнения прогнозных ресурсов подземных вод в условиях дефицита поверхностных водных ресурсов" выделено 257,8 млн тенге.

В первом полугодии 2024 года произошли значительные изменения в сфере черной металлургии Казахстана. В рамках стратегии перехода к разрешительному порядку для деятельности по сбору, заготовке и переработке лома черных металлов, были приняты и введены в действие ряд новых законодательных и нормативных актов. Правительство РК определило органы, ответственные за выдачу разрешений второй категории, и утвердило процедуры и критерии оценки рисков для предприятий, занимающихся этим видом деятельности.

Особое внимание уделено вопросам экспортного контроля. Для укрепления внутреннего рынка и обеспечения сырьевых потребностей местных металлургических предприятий был введен запрет на вывоз лома черных и отходов цветных металлов.

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Все предприятия автомобильной промышленности перешли от крупноузловой сборки к мелкоузловой, применяя передовые технологические операции по сварке и окраске кузовов и кабин. Также постановлением Правительства трансформаторы и электрические подстанции исключены из Национального режима государственных закупок, при этом список расширен почти до 1,6 тыс. машиностроительных товаров. Эти шаги направлены на стимулирование внутреннего производства и поддержку отечественных производителей.

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Молодое Министерство промышленности и строительства РК под руководством Каната Шарлапаева не просто показало положительную динамику, но и продемонстрировало умение всей команды работать слаженно и эффективно даже в условиях форс-мажора.