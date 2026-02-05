Склоны южного Казахстана украсили первые подснежники
Фото: Instagram/karatau_nature_reserve
Специалисты Каратауского государственного природного заповедника порадовали красивыми снимками первых подснежников на горных склонах, сообщает Zakon.kz.
4 февраля 2026 года на странице заповедника в Instagram была размещена публикация со следующей подписью:
"Вестники весны Каратау".
Работники заповедника поэтично рассказали о первых подснежниках:
"После зимнего затишья в Каратауском регионе первыми привлекают внимание нежные и прекрасные вестники весны. С первыми лучами солнца и таянием снега они возвещают пробуждение природы. Подснежник – первое дыхание весны, символ чистоты и надежды. Он напоминает о силе жизни и красоте, которые пробиваются даже после суровой зимы. Каждый подснежник, распустившийся на склонах Каратау, словно начало новой жизни".
В заключительной части казахстанцев призывают беречь природу.
Ровно год назад мы публиковали аналогичную новость. Но тогда о подснежниках рассказал гид Тимур Байгулов.
