Склоны южного Казахстана украсили первые подснежники

Специалисты Каратауского государственного природного заповедника порадовали красивыми снимками первых подснежников на горных склонах, сообщает Zakon.kz.

4 февраля 2026 года на странице заповедника в Instagram была размещена публикация со следующей подписью:

"Вестники весны Каратау".

Работники заповедника поэтично рассказали о первых подснежниках:

"После зимнего затишья в Каратауском регионе первыми привлекают внимание нежные и прекрасные вестники весны. С первыми лучами солнца и таянием снега они возвещают пробуждение природы. Подснежник – первое дыхание весны, символ чистоты и надежды. Он напоминает о силе жизни и красоте, которые пробиваются даже после суровой зимы. Каждый подснежник, распустившийся на склонах Каратау, словно начало новой жизни".

В заключительной части казахстанцев призывают беречь природу.

Ровно год назад мы публиковали аналогичную новость. Но тогда о подснежниках рассказал гид Тимур Байгулов.