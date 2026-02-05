#Казахстан в сравнении
Склоны южного Казахстана украсили первые подснежники

подснежник, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 10:31 Фото: Instagram/karatau_nature_reserve
Специалисты Каратауского государственного природного заповедника порадовали красивыми снимками первых подснежников на горных склонах, сообщает Zakon.kz.

4 февраля 2026 года на странице заповедника в Instagram была размещена публикация со следующей подписью:

"Вестники весны Каратау".

Работники заповедника поэтично рассказали о первых подснежниках:

"После зимнего затишья в Каратауском регионе первыми привлекают внимание нежные и прекрасные вестники весны. С первыми лучами солнца и таянием снега они возвещают пробуждение природы. Подснежник – первое дыхание весны, символ чистоты и надежды. Он напоминает о силе жизни и красоте, которые пробиваются даже после суровой зимы. Каждый подснежник, распустившийся на склонах Каратау, словно начало новой жизни".

В заключительной части казахстанцев призывают беречь природу.

Ровно год назад мы публиковали аналогичную новость. Но тогда о подснежниках рассказал гид Тимур Байгулов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алатауский шафран и подснежники: первые цветы появились в алматинских горах
20:46, 24 февраля 2025
Алатауский шафран и подснежники: первые цветы появились в алматинских горах
В Алматы расцвели первые подснежники
10:59, 12 марта 2025
В Алматы расцвели первые подснежники
Весна совсем рядом: первые подснежники зацвели в предгорьях Алматы
19:08, 21 февраля 2025
Весна совсем рядом: первые подснежники зацвели в предгорьях Алматы
