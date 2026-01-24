До 10 лет лишения свободы: прокуроры напомнили о новой статье Уголовного кодекса

В Генеральной прокуратуре напомнили о новой статье "Принуждение к браку", сообщает Zakon.kz.

Принуждение к браку и похищение человека – преступление, запрещенное законом, напомнили в Генпрокуратуре.

С 16 сентября 2025 года действует статья 125-1 УК РК "Принуждение к браку".

"За похищение и принуждение к браку или сожительству предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет. Освобождение потерпевшего не освобождает от ответственности. Брак возможен только по добровольному согласию", – говорится в сообщении.

Ранее депутат призвал сажать всех в тюрьму, включая бабушек, которые участвуют в похищении невест.