События

В Алматы и 12 регионах объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 17:02 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы, Шымкенте и 12 областях Казахстана на 25 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью ожидаются туман и гололедица на дорогах.

В Алматинской области на севере, юге и в горных районах временами прогнозируются туман и гололедица на дорогах. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Конаеве ночью ожидаются туман и гололедица на дорогах.

В Акмолинской области на юге и востоке ожидаются снег, низовая метель и туман.

В Атырауской области на западе, севере и юге ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на юге прогнозируется туман. В Жарминском районе днем ветер усилится до 15-20 м/с.

В области Жетысу в горных районах временами ожидаются туман и гололедица на дорогах. В районе Алакольских озер ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В Туркестанской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед, в горных районах – сильный снег. Днем прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах – снег и низовая метель. На западе, севере, юге и в горных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

В Шымкенте ночью ожидается снег, днем – осадки в виде дождя и снега. Временами прогнозируются туман и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Туркестане ночью ожидается снег, днем – осадки в виде дождя и снега. Временами прогнозируются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются снег и низовая метель, днем на юге и востоке – снег и низовая метель. На западе, севере и востоке прогнозируется туман.

В Караганде ночью временами ожидаются снег и низовая метель.

В области Улытау ночью на севере и юге ожидаются снег и низовая метель, днем на юге, востоке и в центре – снег и низовая метель. На юге, востоке и в центре области прогнозируется туман.

В Жезказгане временами ожидается туман.

В Жамбылской области ночью на севере, юге и в горных районах ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем на западе и юге – гололед, в горных районах – снег и низовая метель. Временами прогнозируется туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

В Таразе временами ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются туман и гололед.

В Актау днем ожидается гололед, ночью и утром – туман.

В Кызылординской области ночью и утром на юге ожидается гололед. В центре, на севере и юге области прогнозируется туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Костанайской области на западе, севере и юге ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 января.

