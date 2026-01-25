#Казахстан в сравнении
События

Опасная погода: в Алматы и 16 регионах объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 16:54 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы и 16 областях Казахстана на 26 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью и утром ожидаются туман и гололедица на дорогах.

В Алматинской области на севере и юге временами прогнозируются туман и гололедица на дорогах. На востоке области ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Конаеве ночью и утром ожидаются туман и гололедица на дорогах.

В области Жетысу ночью на севере, востоке, в центре и в горных районах ожидается снег, днем на востоке и в горных районах — снег. Временами прогнозируются туман, гололед и низовая метель. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Талдыкоргане ночью временами ожидаются туман и гололед.

В Мангистауской области ожидается гололед, днем он сохранится. На западе, юге и в центре области прогнозируется туман.

В Актау ожидается гололед.

В Карагандинской области ночью прогнозируются снег и низовая метель, днем на севере, востоке и юге — снег и низовая метель. На западе, севере и востоке области ожидается туман.

В Караганде ночью и утром прогнозируется туман.

В области Улытау ночью ожидаются снег и низовая метель, днем на западе, юге и в центре — снег и низовая метель. На севере, юге и в центре области прогнозируется туман.

В Жезказгане временами ожидается туман.

В Актюбинской области днем на юге, востоке и в центре прогнозируются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться до 15 м/с.

В Акмолинской области на юге и востоке ожидаются снег и низовая метель. Ночью и утром прогнозируется туман.

В Жамбылской области ночью и утром на севере, западе, востоке и в горных районах ожидаются снег и низовая метель. Временами прогнозируются туман и гололед. В горных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Таразе временами ожидаются туман и гололедица на дорогах.

В Атырауской области на западе, юге и востоке прогнозируются снег и низовая метель.

В Туркестанской области ночью и утром на юге и в горных районах ожидается гололед. На западе, севере, юге и в горных районах прогнозируется туман. В горах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются туман и гололед.

В Туркестане временами ожидаются туман и гололед.

В Кызылординской области утром и днем на западе, севере и в центре ожидается гололед. В центре, на севере и юге области прогнозируется туман.

В Кызылорде временами ожидается туман, днем — гололед.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются снег и метель, днем — снег и метель. На западе, севере и юге области прогнозируется туман. Ветер будет усиливаться до 15-18 м/с.

В области Абай ожидаются снег и метель. На юге и востоке прогнозируется туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе и юге ожидаются небольшой снег и низовая метель. На севере и востоке области прогнозируется туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области на западе, севере и юге прогнозируется туман.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке ожидаются снег и метель. На севере области прогнозируется туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Павлодаре ожидаются снег, метель и туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 января.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
