События

Риск уйти под воду: спасатели обратились к алматинцам с экстренным предупреждением

лед, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 09:25 Фото: pixabay
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 26 января 2026 года обратились к горожанам с предупреждением об опасности отдыха на водоемах зимой, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что люди отдыхают вблизи плотины реки Большая Алматинка, несмотря на потенциальную опасность.

"Специалисты отмечают, что, увлекаясь отдыхом, люди могут не заметить угрозу: из-за неустойчивых погодных условий лед остается некрепким, существует риск его растрескивания и провала людей под воду, особенно в местах, где отсутствуют спасательные посты и нет возможности оперативного оказания помощи", – говорится в сообщении.

Сотрудники ДЧС совместно с полицией провели с отдыхающими разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности на водоемах.

ДЧС напоминает, что за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 7 МРП (27 524 тенге) с возможностью уплаты 50% суммы в сокращенном порядке.

Спасатели также напомнили, что безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 10 см, а в темное время суток при плохой видимости в период начала замерзания и таяния категорически запрещается выходить на лед.

24 января 2026 года сообщалось, что на Капчагае рыбак провалился под лед.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
