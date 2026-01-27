В Алматы прикрыли дерзкую аферу: стариков обманули, автокредиты оформили на бедных
В Алматы правоохранители при поддержке прокуратуры остановили деятельность преступных групп, похитивших более 300 млн тенге через интернет-мошенничество и незаконные кредиты, сообщает Zakon.kz.
Так, в одном случае злоумышленники, выдавая себя за сотрудников госорганов и банков, обманом похищали у пожилых граждан деньги, в том числе средства от продажи недвижимости и с депозитов.
Передача денег происходила через курьеров служб доставки.
Во втором эпизоде была выявлена группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц, после чего автомобили вывозились и перепродавались, в том числе за пределами Казахстана. Ущерб финансовым организациям составил более 66 млн тенге.
"В ходе следствия задержаны более 10 подозреваемых, один объявлен в розыск. Проведены десятки обысков, изъяты деньги, оружие, мобильные телефоны и документы".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Немного ранее в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев об опасности определенного вида объявлений в социальных сетях. Речь шла о знакомствах.
