События

В Алматы прикрыли дерзкую аферу: стариков обманули, автокредиты оформили на бедных

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 16:24 Фото: freepik
В Алматы правоохранители при поддержке прокуратуры остановили деятельность преступных групп, похитивших более 300 млн тенге через интернет-мошенничество и незаконные кредиты, сообщает Zakon.kz.

Так, в одном случае злоумышленники, выдавая себя за сотрудников госорганов и банков, обманом похищали у пожилых граждан деньги, в том числе средства от продажи недвижимости и с депозитов.

Передача денег происходила через курьеров служб доставки.

Во втором эпизоде была выявлена группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц, после чего автомобили вывозились и перепродавались, в том числе за пределами Казахстана. Ущерб финансовым организациям составил более 66 млн тенге.

"В ходе следствия задержаны более 10 подозреваемых, один объявлен в розыск. Проведены десятки обысков, изъяты деньги, оружие, мобильные телефоны и документы".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Полиция Алматы предупредила о мошеннице в Instagram

Немного ранее в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев об опасности определенного вида объявлений в социальных сетях. Речь шла о знакомствах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
