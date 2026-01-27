Секреты казахстанского паспорта раскрыли белорусские пограничники
Пограничная служба Беларуси показала защитные элементы паспорта гражданина Казахстана. Видео опубликовано в соцсетях в рамках серии роликов "Паспорта глазами пограничников", сообщает Zakon.kz.
В ролике сотрудники погранслужбы продемонстрировали, как выглядит казахстанский паспорт при обычном освещении и какие элементы становятся видимыми под ультрафиолетом. При комнатном свете документ имеет привычный бирюзовый цвет. Однако при проверке с использованием ультрафиолетовой лампы на его страницах проявляются скрытые узоры и надписи "Қазақстан".
Как отмечается, подобные элементы защиты используются для подтверждения подлинности документа и позволяют быстро выявлять возможные подделки при пограничном контроле.
Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся в рейтинге самых сильных паспортов 2026 года.
