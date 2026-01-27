#Казахстан в сравнении
События

Секреты казахстанского паспорта раскрыли белорусские пограничники

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 00:17 Фото: Zakon.kz
Пограничная служба Беларуси показала защитные элементы паспорта гражданина Казахстана. Видео опубликовано в соцсетях в рамках серии роликов "Паспорта глазами пограничников", сообщает Zakon.kz.

В ролике сотрудники погранслужбы продемонстрировали, как выглядит казахстанский паспорт при обычном освещении и какие элементы становятся видимыми под ультрафиолетом. При комнатном свете документ имеет привычный бирюзовый цвет. Однако при проверке с использованием ультрафиолетовой лампы на его страницах проявляются скрытые узоры и надписи "Қазақстан".

@borderguards__by 📢 Шестой выпуск серии роликов «Паспорта глазами пограничников Беларуси»: паспорт гражданина Латвийской Республики 🇱🇻 Мы покажем, как он выглядит, а с вас лайки, комментарии и репосты!😉 Какой паспорт показать следующим? Предлагайте в комментариях! 👇 #паспортаглазамипограничников #пограничники #паспорт #латвия ♬ оригинальный звук - Погранслужба Беларуси

Как отмечается, подобные элементы защиты используются для подтверждения подлинности документа и позволяют быстро выявлять возможные подделки при пограничном контроле.

Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся в рейтинге самых сильных паспортов 2026 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
