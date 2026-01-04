#Казахстан в сравнении
Спорт

Бибисара Асаубаева намекнула на скорый отъезд, показав паспорт Казахстана

Бибисара Асаубаева поделилась с подписчиками новым видео, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 23:36 Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева показала поклонникам видео с паспортом гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Таким образом спортсменка дала понять, что готовится к отъезду на очередной турнир.

"И снова в путь. Спасибо всем за поздравления, мне пора приниматься за работу – следующий турнир уже через 12 дней", – написала Асаубаева в Instagram.

В комментариях казахстанцы поддержали шахматистку:

– Пусть тебе всегда сопутствует удача, уникальная дочь казахского народа.

– С большой любовью!

– Пусть путь будет светлым!

Ранее Асаубаева завоевала историческую путевку на турнир претенденток. Затем она записала победное видео и восхитила фанатов. После данной победы она ворвалась в топ-3 блица FIDE.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
