Бибисара Асаубаева намекнула на скорый отъезд, показав паспорт Казахстана

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева показала поклонникам видео с паспортом гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Таким образом спортсменка дала понять, что готовится к отъезду на очередной турнир.

"И снова в путь. Спасибо всем за поздравления, мне пора приниматься за работу – следующий турнир уже через 12 дней", – написала Асаубаева в Instagram.

В комментариях казахстанцы поддержали шахматистку:

– Пусть тебе всегда сопутствует удача, уникальная дочь казахского народа. – С большой любовью! – Пусть путь будет светлым!

Ранее Асаубаева завоевала историческую путевку на турнир претенденток. Затем она записала победное видео и восхитила фанатов. После данной победы она ворвалась в топ-3 блица FIDE.