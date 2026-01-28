#Казахстан в сравнении
События

Для любителей музеев в Алматы появились хорошие новости

люди на скамейке, музей, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 13:36 Фото: pixabay
В 2026 году в Алматы откроются два уникальных музея: мемориальный комплекс "Райымбек батыр" и научный музей Observatorium, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным городского акимата, современный музейный мемориальный комплекс "Райымбек батыр" войдет в состав Объединения музеев города.

Так, комплекс станет уникальным пространством, где в современном формате будут представлены жизнь и подвиги легендарного героя.

В проекте предусмотрены памятник, экспозиционные залы с интерактивными выставками, а также образовательные и культурные площадки для лекций и мастер-классов. Посетители смогут буквально "погрузиться" в исторические сражения благодаря VR-турам и мультимедийным проектам.

Кроме того, в Алматы откроется музей Observatorium, посвященный популяризации науки, астрономии и технологий.

"Гости смогут исследовать космос через интерактивные экспозиции, проводить научные эксперименты и наблюдать за звездным небом в специально оборудованной телескопной зоне".Пресс-служба акимата Алматы

В музее также планируется внедрение искусственного интеллекта, запуск VR-проектов и использование роботизированного экскурсовода.

Тем временем полиция Астаны показала робота-пса при исполнении. О том, как новый сотрудник следит за порядком в торговых домах и на вокзалах столицы, можно посмотреть по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
