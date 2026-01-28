#Казахстан в сравнении
События

Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова перевели в колонию с менее строгим режимом

бизнесмен Алмас Абдыгаппаров, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 13:39 Фото: Instagram/almas_abdygapparov
Бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову сменили режим отбытия наказания на более мягкий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Алматинского областного суда 28 января 2026 года рассказали, что постановлением суда города Алатау от 9 декабря 2025 года ходатайство осужденного Алмаса Абдыгаппарова о переводе из учреждения средней безопасности в учреждение минимальной безопасности было удовлетворено.

"Постановлением суда апелляционной инстанции Алматинского областного суда от 29 декабря 2025 года указанное постановление оставлено без изменения, частное ходатайство прокурора – без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

5 июля 2022 года бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова признали виновным в хищении 1 млн долларов и приговорили к семи годам лишения свободы. Об аресте бизнесмена стало известно в июле 2021 года. Уголовное дело завели по заявлению директора ТОО "AV Construction", оно было связано с продажей элитной виллы. 11 апреля 2023 года Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену Абдыгаппарову.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
