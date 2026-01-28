#Казахстан в сравнении
События

Ученые нашли новые виды насекомых на востоке Казахстана

насекомое, листья, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 18:56 Фото: pixabay
Сотрудники научного отдела Катон-Карагайского национального парка опубликовали очередную научную статью, посвященную новым находкам клопов на территории Восточного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В исследовании представлены новые данные о распространении 27 видов клопов из восьми семейств инфраотряда Pentatomomorpha.

Для фауны Восточного Казахстана впервые зафиксированы 14 видов, два из которых ранее не отмечались на территории Катон-Карагайского национального парка.

Кроме того, в работе приведены новые места обитания еще 13 видов.

На сегодняшний день фауна инфраотряда Pentatomomorpha Восточного Казахстана насчитывает 268 видов, относящихся к 21 семейству.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 18:56
Кедровка из Восточного Казахстана: чем уникальна маленькая птица с огромной миссией

Немного ранее мы рассказывали, что степные мастера маскировки наконец приоткрыли тайну своих скалистых убежищ в Чарынском каньоне. Сотрудники парка поделились редкими кадрами дикой природы. Так, на видео запечатлен один из самых редких и трогательных моментов дикой природы – мама-манул ищет своего котенка.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: