Ученые нашли новые виды насекомых на востоке Казахстана

Сотрудники научного отдела Катон-Карагайского национального парка опубликовали очередную научную статью, посвященную новым находкам клопов на территории Восточного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В исследовании представлены новые данные о распространении 27 видов клопов из восьми семейств инфраотряда Pentatomomorpha.

Для фауны Восточного Казахстана впервые зафиксированы 14 видов, два из которых ранее не отмечались на территории Катон-Карагайского национального парка.

Кроме того, в работе приведены новые места обитания еще 13 видов.

На сегодняшний день фауна инфраотряда Pentatomomorpha Восточного Казахстана насчитывает 268 видов, относящихся к 21 семейству.

