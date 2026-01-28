Спецпредставитель ООН: программа "Дети Казахстана" – пример для других стран

Офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу насилия в отношении детей приветствовал принятие Национальной программы "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы, отметив ее значимость и соответствие международным стандартам защиты прав ребенка, сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении подчеркивается, что принятие программы является свидетельством решительного лидерства и практической приверженности Казахстана обеспечению благополучия каждого ребенка.

"Мы выражаем признательность Казахстану за принятие Национальной программы "Дети Казахстана", которая является убедительным свидетельством решительного лидерства и конкретной приверженности обеспечению благополучия каждого ребенка", – говорится в сообщении офиса специального представителя генерального секретаря ООН.

Также отмечается, что ранее представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане положительно оценило утверждение данной программы, назвав ее комплексной стратегией, направленной на улучшение благополучия детей, укрепление систем их защиты и обеспечение равных возможностей.

Согласно информации, программа охватывает ключевые сферы, включая образование, здравоохранение, социальную поддержку и безопасность детей. Особое внимание уделено обеспечению равного доступа к качественным услугам для всех категорий детей, в том числе для детей с инвалидностью и детей из уязвимых семей.

Принятие национальной программы "Дети Казахстана" является частью государственной политики по созданию безопасной и поддерживающей среды для подрастающего поколения и полностью соответствует международным обязательствам страны в сфере защиты прав детей.

"Мы приветствуем, что Казахстан принял Национальную программу "Дети Казахстана", что является ярким подтверждением решительного лидерства и конкретной приверженности каждому ребенку", – написал в соцсети специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

We commend #Kazakhstan for the adoption of the National Programme “#ChildrenOfKazakhstan”, a powerful testament to decisive leadership and a concrete commitment to every child.#EndViolence #ActNow https://t.co/guREq5lQTg — United Nations SRSG on Violence against Children (@UN_EndViolence) January 28, 2026

Ранее министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова разъяснила подходы и приоритеты реализации концепции "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы. В ЮНИСЕФ оценили нацпрограмму "Дети Казахстана", принятую по поручению президента.