Опасная погода в Астане, Шымкенте и 16 областях: синоптики объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" распространил штормовое предупреждение на 30-31 января 2026 года из-за непогоды. В Гидрометцентре предупредили о резком ее изменении жителей столицы Казахстана, а также нескольких регионов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, в Астане 30 января временами ожидается туман.

Также на западе, юге, в центре Акмолинской области прогнозируется туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается сильный юго-западный ветер, порывы до 20 м/с.

Днем 30 января на западе, севере Северо-Казахстанской области прогнозируются небольшой снег, низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный до 20 м/с.



Туманы также опустятся на следующие области:

на западе, севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ;

и в ; на севере, востоке, в центре области Улытау и Жезказгане .

и . на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области и Усть-Каменогорске (ночью и утром).

и (ночью и утром). на севере, востоке, юге области Абай и в Семее . Также в области днем в Аягозском районе прогнозируется северо-восточный ветер, порывы 15-18 м/с.

и в . Также в области днем в Аягозском районе прогнозируется северо-восточный ветер, порывы 15-18 м/с. на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается не только туман, но и гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы будут достигать 15-20 м/с.

ожидается не только туман, но и гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы будут достигать 15-20 м/с. утром и днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области .

. на западе, севере Атырауской области .

. на юге, востоке Павлодарской области .

. 30-31 января на севере, востоке, в центре, в горных районах области Жетысу и Талдыкоргане.



Вместе с тем в районе Алакольских озер прогнозируется ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

30 января в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области прогнозируются снег, низовая метель. Временами – туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе также временами ожидаются туман и гололед.

Утром и днем 30 января в горах Туркестанской области будут снег, низовая метель, гололед. На севере, западе, в горных районах – туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах области до 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане временами будет опускаться туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области прогнозируются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы до 20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Днем на западе, севере области порывы юго-западного ветра будут достигать 20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Кроме того, неблагоприятные метеоусловия, предупреждение о НМУ второй степени распространены:

в Семее ;

; в Риддере ;

; в Усть-Каменогорске.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" ознакомили казахстанцев с прогнозом погоды на предстоящую пятницу, 30 января 2026 года.