#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
События

Опасная погода в Астане, Шымкенте и 16 областях: синоптики объявили штормовое предупреждение

предупреждение о непогоде, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 21:20 Фото: pixabay
"Казгидромет" распространил штормовое предупреждение на 30-31 января 2026 года из-за непогоды. В Гидрометцентре предупредили о резком ее изменении жителей столицы Казахстана, а также нескольких регионов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, в Астане 30 января временами ожидается туман.

Также на западе, юге, в центре Акмолинской области прогнозируется туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается сильный юго-западный ветер, порывы до 20 м/с.

Днем 30 января на западе, севере Северо-Казахстанской области прогнозируются небольшой снег, низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный до 20 м/с.

Туманы также опустятся на следующие области:

  • на западе, севере, востоке Карагандинской области и в Караганде;
  • на севере, востоке, в центре области Улытау и Жезказгане.
  • на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области и Усть-Каменогорске (ночью и утром).
  • на севере, востоке, юге области Абай и в Семее. Также в области днем в Аягозском районе прогнозируется северо-восточный ветер, порывы 15-18 м/с.
  • на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается не только туман, но и гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы будут достигать 15-20 м/с.
  • утром и днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области.
  • на западе, севере Атырауской области.
  • на юге, востоке Павлодарской области.
  • 30-31 января на севере, востоке, в центре, в горных районах области Жетысу и Талдыкоргане.

Вместе с тем в районе Алакольских озер прогнозируется ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

30 января в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области прогнозируются снег, низовая метель. Временами – туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе также временами ожидаются туман и гололед.

Утром и днем 30 января в горах Туркестанской области будут снег, низовая метель, гололед. На севере, западе, в горных районах – туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах области до 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане временами будет опускаться туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области прогнозируются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы до 20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Днем на западе, севере области порывы юго-западного ветра будут достигать 20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Кроме того, неблагоприятные метеоусловия, предупреждение о НМУ второй степени распространены:

  • в Семее;
  • в Риддере;
  • в Усть-Каменогорске.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" ознакомили казахстанцев с прогнозом погоды на предстоящую пятницу, 30 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Усилить контроль за использованием земель и недр Алматинской области потребовал аким
22:00, Сегодня
Усилить контроль за использованием земель и недр Алматинской области потребовал аким
Опасная погода: в Алматы и 16 регионах объявили штормовое предупреждение
16:54, 25 января 2026
Опасная погода: в Алматы и 16 регионах объявили штормовое предупреждение
Сильная жара и грозы: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение
22:11, 02 июня 2025
Сильная жара и грозы: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джессика Пегула отреагировала на поражение от Елены Рыбакиной на AO-2026
22:17, Сегодня
Джессика Пегула отреагировала на поражение от Елены Рыбакиной на AO-2026
Экс-тренер сборной Казахстана нашёл работу в КХЛ
22:08, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана нашёл работу в КХЛ
Буллиты решили исход матча молодёжной команды "Барыса"
21:47, Сегодня
Буллиты решили исход матча молодёжной команды "Барыса"
В России высказались о финальном матче Соболенко и Рыбакиной на Australian Open-2026
21:34, Сегодня
В России высказались о финальном матче Соболенко и Рыбакиной на Australian Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: