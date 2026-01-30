Жилой комплекс в Алматы демонтируют
По данным городского Управления градостроительного контроля, отсутствие полного пакета разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки.
В итоге в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на приведение земельного участка в исходное положение.
Уже 5 августа 2024 года управлением подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы о принудительном исполнении предписания.
Решением данного суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме, 27 марта 2025 года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
После материалы были переданы в городской Департамент юстиции на исполнение.
Как отмечено сегодня, 30 января 2026 года, демонтаж и обратная засыпка объекта проводятся собственником самостоятельно во исполнение решения суда.
Материал по теме
27 января 2026 года мы также рассказывали, что в Алматы заморозили стройку двух ЖК рядом с аэропортом. К примеру, возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации. А застройщик ЖК Dream City Tech начал облицовку фасадов без согласования.