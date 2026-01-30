Жилой комплекс в Алматы демонтируют

В Алматы стартовал демонтаж незаконного многоквартирного жилого комплекса (МЖК) "Достар Делюкс", расположенного в мкр. Мадениет, 185/8, сообщает Zakon.kz.

По данным городского Управления градостроительного контроля, отсутствие полного пакета разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки.

В итоге в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на приведение земельного участка в исходное положение.

Уже 5 августа 2024 года управлением подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы о принудительном исполнении предписания.

Решением данного суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме, 27 марта 2025 года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

После материалы были переданы в городской Департамент юстиции на исполнение.

Как отмечено сегодня, 30 января 2026 года, демонтаж и обратная засыпка объекта проводятся собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

27 января 2026 года мы также рассказывали, что в Алматы заморозили стройку двух ЖК рядом с аэропортом. К примеру, возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации. А застройщик ЖК Dream City Tech начал облицовку фасадов без согласования.