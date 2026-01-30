#Казахстан в сравнении
События

Токаеву рассказали о результатах работы Конституционной комиссии

Токаеву рассказали о результатах работы Конституционной комиссии, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 22:42 Фото: Акорда
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву рассказали о результатах работы Конституционной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.

Эльвира Азимова доложила, что на прошедших заседаниях комиссии в ходе дискуссий был разработан концептуально новый текст Конституции.

Члены комиссии отметили, что содержание новой преамбулы, ряда статей и разделов влекут за собой существенную модернизацию всей конституционной модели, совершенствование политических и общественных институтов, усиление механизмов защиты прав и свобод граждан.

В связи c этим члены комиссии высказали мнение, что данный проект надо рассматривать как проект новой Конституции, и предложили опубликовать его для всенародного рассмотрения.

В свою очередь Конституционная комиссия продолжит работу над проектом нового Основного закона.

По словам Токаева, Конституционной комиссией проделана масштабная работа.

Глава государства отметил важность всенародного рассмотрения проекта новой Конституции.

В заключение президент еще раз подчеркнул, что окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на республиканском референдуме.

Ранее сообщалось, где будет опубликован проект новой Конституции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
