#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
События

Токаев поздравил Рыбакину с исторической победой

Елена Рыбакина, Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 17:06 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления опубликовала пресс-служба Акорды.

"От всей души поздравляю вас с очередным выдающимся спортивным достижением – блестящей победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах! "– говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.


Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 17:06
Рыбакина выступила с заявлением после триумфа на чемпионате

31 января в финальном матче Открытого чемпионата Австралии казахстанка Елена Рыбакина в трех сетах совершила невероятный камбэк и переиграла Арину Соболенко.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев поздравил Рыбакину
10:08, 20 марта 2023
Токаев поздравил Рыбакину
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире
14:16, 07 января 2024
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте
18:29, 21 апреля 2024
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ещё одна вершина: Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой после победы на AO
17:22, Сегодня
Ещё одна вершина: Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой после победы на AO
Чемпион Australian Open указал на ошибки Соболенко в финале АО-2026 против Рыбакиной
16:46, Сегодня
Чемпион Australian Open указал на ошибки Соболенко в финале АО-2026 против Рыбакиной
Сколько заработала Елена Рыбакина за историческую победу на Australian Open
16:41, Сегодня
Сколько заработала Елена Рыбакина за историческую победу на Australian Open
Арина Соболенко высказалась о своём обидном поражении в финале АО-2026
16:34, Сегодня
Арина Соболенко высказалась о своём обидном поражении в финале АО-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: