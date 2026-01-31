Токаев поздравил Рыбакину с исторической победой
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, сообщает Zakon.kz.
Текст поздравления опубликовала пресс-служба Акорды.
"От всей души поздравляю вас с очередным выдающимся спортивным достижением – блестящей победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах! "– говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.
Рыбакина выступила с заявлением после триумфа на чемпионате
31 января в финальном матче Открытого чемпионата Австралии казахстанка Елена Рыбакина в трех сетах совершила невероятный камбэк и переиграла Арину Соболенко.
