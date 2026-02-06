#Казахстан в сравнении
Токаев осудил теракт в Исламабаде и выразил поддержку народу Пакистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 6 февраля направил телеграмму соболезнования президенту и премьер-министру Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавших, а также выразил солидарность с народом Пакистана.

Сегодня, 6 февраля 2026 года, в центре Исламабада в мечети произошел мощный взрыв, который унес жизни более 30 человек.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Ошибка в тексте: