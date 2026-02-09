#Казахстан в сравнении
События

На перекрестках Алматы ввели дополнительную фазу светофоров

перекресток в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:07 Фото: Almaty_Joly
В Алматы стартовал пилотный проект по корректировке схемы движения на нескольких загруженных перекрестках города, сообщает Zakon.kz.

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города 9 февраля 2026 года уточнили, что речь идет об изменении отдельных светофорных фаз для пешеходов и транспорта.

Изменения затрагивают следующие перекрестки:

  • пр. Назарбаева – ул. Гоголя;
  • пр. Абылай хана – ул. Гоголя;
  • пр. Достык – пр. Абая;
  • пр. Сейфуллина – ул. Макатаева;
  • пр. Абая – пр. Алтынсарина.
"6 февраля в пилотном режиме обновленная схема движения была внедрена на перекрестках пр. Назарбаева и ул. Гоголя, а также пр. Абылай хана и ул. Гоголя. На остальных участках аналогичные изменения планируется реализовать до 15 февраля", – сообщили в управлении.
"Корректировка работы светофоров проведена Управлением организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы совместно с Управлением административной полиции. В рамках пилотного проекта введена дополнительная светофорная фаза, направленная на повышение безопасности пешеходов и улучшение пропускной способности транспорта. Изменения внедряются на наиболее загруженных перекрестках с целью оптимизации движения и снижения аварийных рисков", – отметили в ведомстве.

Водителям и пешеходам рекомендуют внимательно следить за сигналами светофора и строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД) РК.

В 2025 году в Алматы на некоторых перекрестках ввели "вафельную" разметку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
