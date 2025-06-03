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События

После 10 лет пересыхания в Караколь вновь пришла вода

10 лет пересыхания, Караколь, пришла вода, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 10:09 Фото: pixabay
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана выступило с хорошей новостью. Как оказалось, впервые за 10 лет удалось заполнить водой озеро Караколь в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению министерства за 3 июня 2025 года:

"В ходе природоохранных попусков из гидроузла "Ойык" на реке Талас Жамбылскому филиалу "Казводхоза" удалось наполнить озеро Караколь и обеспечить подачу воды в озеро Сулуколь".

Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области.

Изначально из гидроузла "Ойык" для этих целей планировалось направить 120 млн кубометров воды. Но в итоге к середине апреля общий объем природоохранных попусков достиг 315 млн кубометров.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 10:09
Уникальное озеро вернули в собственность Казахстана

Ранее орнитолог поделился интересной информацией. Она касается того, с какими угрозами сталкиваются птицы в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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