После 10 лет пересыхания в Караколь вновь пришла вода
Фото: pixabay
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана выступило с хорошей новостью. Как оказалось, впервые за 10 лет удалось заполнить водой озеро Караколь в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно заявлению министерства за 3 июня 2025 года:
"В ходе природоохранных попусков из гидроузла "Ойык" на реке Талас Жамбылскому филиалу "Казводхоза" удалось наполнить озеро Караколь и обеспечить подачу воды в озеро Сулуколь".
Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области.
Изначально из гидроузла "Ойык" для этих целей планировалось направить 120 млн кубометров воды. Но в итоге к середине апреля общий объем природоохранных попусков достиг 315 млн кубометров.
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