#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
События

Опасная застройка в Семее: из-за ошибок проектировщиков город оказался под угрозой

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 09:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специализированный межрайонный экономический суд области Абай рассмотрел иск ГКП "Семей Водоканал" к ОСИ и ТОО о предоставлении доступа к инженерным сетям и демонтаже построек, возведенных над канализационным коллектором, сообщает Zakon.kz.

Так, поводом для обращения в суд стала авария на сетях многоквартирного дома, вызвавшая подтопление из-за подпора канализационных стоков. Поскольку авария была устранена в ходе процесса и спор о праве отсутствовал, в удовлетворении иска суд отказал.

Вместе с тем суд выявил грубые нарушения требований по сохранности и доступу к водопроводным и канализационным сетям – стратегическим объектам города.

Специалисты установили, что при строительстве многоэтажного дома инженерные коммуникации оказались перекрыты зданием, что создало угрозу здоровью жителей и может повлечь серьезные санитарные последствия.

Суд указал на ненадлежащее исполнение обязанностей проектными, экспертными организациями и застройщиком, а также на бездействие уполномоченных органов при вводе объекта в эксплуатацию.

"Проектная документация содержала недостоверные сведения, фактическое расположение сетей не проверялось, а строительство было завершено, несмотря на очевидные нарушения. Выявленные факты могут свидетельствовать о признаках уголовно наказуемых деяний", – говорится в сообщении областного суда за 12 января 2026 года.

В связи с этим суд вынес частное определение в адрес прокурора области Абай для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, включая возможное лишение лицензий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 09:19
Президент подписал Строительный кодекс Казахстана

9 января мы также рассказывали, что в центральной части Алматы снесли недостроенное здание. Объект находился по адресу: ул. Байтурсынова, 50.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жестокое избиение мальчика в Семее: как наказали родителей подростков
10:19, 01 апреля 2025
Жестокое избиение мальчика в Семее: как наказали родителей подростков
"Сергек" уйдет еще из одного города
11:38, 08 апреля 2025
"Сергек" уйдет еще из одного города
Дело Перизат Кайрат: суд принял решение по благотворительному фонду Biz Birgemiz Qazaqstan 2030
09:39, 12 марта 2025
Дело Перизат Кайрат: суд принял решение по благотворительному фонду Biz Birgemiz Qazaqstan 2030
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: