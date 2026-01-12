Опасная застройка в Семее: из-за ошибок проектировщиков город оказался под угрозой
Так, поводом для обращения в суд стала авария на сетях многоквартирного дома, вызвавшая подтопление из-за подпора канализационных стоков. Поскольку авария была устранена в ходе процесса и спор о праве отсутствовал, в удовлетворении иска суд отказал.
Вместе с тем суд выявил грубые нарушения требований по сохранности и доступу к водопроводным и канализационным сетям – стратегическим объектам города.
Специалисты установили, что при строительстве многоэтажного дома инженерные коммуникации оказались перекрыты зданием, что создало угрозу здоровью жителей и может повлечь серьезные санитарные последствия.
Суд указал на ненадлежащее исполнение обязанностей проектными, экспертными организациями и застройщиком, а также на бездействие уполномоченных органов при вводе объекта в эксплуатацию.
"Проектная документация содержала недостоверные сведения, фактическое расположение сетей не проверялось, а строительство было завершено, несмотря на очевидные нарушения. Выявленные факты могут свидетельствовать о признаках уголовно наказуемых деяний", – говорится в сообщении областного суда за 12 января 2026 года.
В связи с этим суд вынес частное определение в адрес прокурора области Абай для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, включая возможное лишение лицензий.
