Опасная застройка в Семее: из-за ошибок проектировщиков город оказался под угрозой

Специализированный межрайонный экономический суд области Абай рассмотрел иск ГКП "Семей Водоканал" к ОСИ и ТОО о предоставлении доступа к инженерным сетям и демонтаже построек, возведенных над канализационным коллектором, сообщает Zakon.kz.

Так, поводом для обращения в суд стала авария на сетях многоквартирного дома, вызвавшая подтопление из-за подпора канализационных стоков. Поскольку авария была устранена в ходе процесса и спор о праве отсутствовал, в удовлетворении иска суд отказал.

Вместе с тем суд выявил грубые нарушения требований по сохранности и доступу к водопроводным и канализационным сетям – стратегическим объектам города.

Специалисты установили, что при строительстве многоэтажного дома инженерные коммуникации оказались перекрыты зданием, что создало угрозу здоровью жителей и может повлечь серьезные санитарные последствия.

Суд указал на ненадлежащее исполнение обязанностей проектными, экспертными организациями и застройщиком, а также на бездействие уполномоченных органов при вводе объекта в эксплуатацию.

"Проектная документация содержала недостоверные сведения, фактическое расположение сетей не проверялось, а строительство было завершено, несмотря на очевидные нарушения. Выявленные факты могут свидетельствовать о признаках уголовно наказуемых деяний", – говорится в сообщении областного суда за 12 января 2026 года.

В связи с этим суд вынес частное определение в адрес прокурора области Абай для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, включая возможное лишение лицензий.

Материал по теме Президент подписал Строительный кодекс Казахстана

9 января мы также рассказывали, что в центральной части Алматы снесли недостроенное здание. Объект находился по адресу: ул. Байтурсынова, 50.