#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Общество

"Подземный город" для чиновников под Астаной заинтриговал Казнет

тоннель Астана фейк, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 12:32 Фото: pxhere
Казахстанцы активно пересылают друг другу интересное видео. Якобы, как утверждает автор, под Астаной существует целый подземный город. Благодаря которому чиновники "передвигаются" по теплым подземным тоннелям между правительственными зданиями, сообщает Zakon.kz.

Эта секретная сеть, продолжает автор, "соединяет Президентский дворец, Парламент, Дом министерств и другие административные здания".

Информацию поспешили прокомментировать Stopfake.kz в пресс-службе Управления делами президента.

Там уточнили, что видео не соответствует действительности.

"Никакого подземного города с теплыми тоннелями, соединяющими правительственные здания, нет. К сожалению, распространяется очередной фейк, вводящий людей в заблуждение", – заключили в ведомстве.

Ранее Zakon.kz сообщал, что не так давно в стране появилась новая схема мошенничества, которая поражает своей виртуозностью. Злоумышленники теперь не просто пытаются украсть деньги: они "вооружились" страхами и доверием граждан к "официальным" источникам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Вспышка метапневмовируса в Китае: важное заявление Минздрава Казахстана
Общество
13:07, Сегодня
Вспышка метапневмовируса в Китае: важное заявление Минздрава Казахстана
Казахстанцев заставляют платить несуществующий "штраф"
Общество
10:41, Сегодня
Казахстанцев заставляют платить несуществующий "штраф"
Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане
Общество
09:46, Сегодня
Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: