"Подземный город" для чиновников под Астаной заинтриговал Казнет

Казахстанцы активно пересылают друг другу интересное видео. Якобы, как утверждает автор, под Астаной существует целый подземный город. Благодаря которому чиновники "передвигаются" по теплым подземным тоннелям между правительственными зданиями, сообщает Zakon.kz.

Эта секретная сеть, продолжает автор, "соединяет Президентский дворец, Парламент, Дом министерств и другие административные здания".

Информацию поспешили прокомментировать Stopfake.kz в пресс-службе Управления делами президента.

Там уточнили, что видео не соответствует действительности.

"Никакого подземного города с теплыми тоннелями, соединяющими правительственные здания, нет. К сожалению, распространяется очередной фейк, вводящий людей в заблуждение", – заключили в ведомстве.

Ранее Zakon.kz сообщал, что не так давно в стране появилась новая схема мошенничества, которая поражает своей виртуозностью. Злоумышленники теперь не просто пытаются украсть деньги: они "вооружились" страхами и доверием граждан к "официальным" источникам.