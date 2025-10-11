В Павлодаре и области пошел снег: ситуация на дорогах резко ухудшилась

11 октября 2025 года в Павлодарской области и областном центре пошел снег. Полиция предупредила автолюбителей об ухудшении ситуации на автодорогах, сообщает Zakon.kz.

Жители Павлодара делятся кадрами первого сильного снега в городе.

Автор видео удивляется большому количеству снега в октябре.

Также к жителям Павлодара и области обратились в департаменте полиции.

"В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде мокрого снега и образования гололедицы на дорогах, ожидается закрытие движения на автодорогах области. Полиция настоятельно рекомендует водителям следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог. Моментальное информирование об ухудшении метеоусловий и закрытии автомобильных дорог принимать во внимание! Кроме того, населению, проживающему в сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния", – говорится в сообщении ДП.

Полиция рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, а также воздержаться от дальних поездок.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102.

