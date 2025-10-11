#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
События

В Павлодаре и области пошел снег: ситуация на дорогах резко ухудшилась

снегопад в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 12:42 Фото: скриншот видео
11 октября 2025 года в Павлодарской области и областном центре пошел снег. Полиция предупредила автолюбителей об ухудшении ситуации на автодорогах, сообщает Zakon.kz.

Жители Павлодара делятся кадрами первого сильного снега в городе.

@kamael_aksu ♬ оригинальный звук – Владимир Кириченко

Автор видео удивляется большому количеству снега в октябре.

Также к жителям Павлодара и области обратились в департаменте полиции.

"В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде мокрого снега и образования гололедицы на дорогах, ожидается закрытие движения на автодорогах области. Полиция настоятельно рекомендует водителям следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог. Моментальное информирование об ухудшении метеоусловий и закрытии автомобильных дорог принимать во внимание! Кроме того, населению, проживающему в сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния", – говорится в сообщении ДП.

Полиция рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, а также воздержаться от дальних поездок.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102.

Ранее премьер-министр назвал сроки завершения ремонта в аэропорту Павлодара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Актюбинской области в рамках проекта "Школьное лесничество" высажено 1350 деревьев
13:06, Сегодня
В Актюбинской области в рамках проекта "Школьное лесничество" высажено 1350 деревьев
Первый снег пошел на юге Казахстана
13:32, 01 октября 2025
Первый снег пошел на юге Казахстана
"Ух ты, наконец-то!": на Медеу в Алматы пошел снег
14:22, 01 октября 2025
"Ух ты, наконец-то!": на Медеу в Алматы пошел снег
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: