События

Умерла дикая рысь, пришедшая к людям в Акмолинской области

Умерла дикая рысь, которую кормили жители Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 15:01 Фото: pixabay
Дикая рысь, которая забрела в населенный пункт Акмолинской области и попалась на глаза жителям, умерла в результате наезда авто, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 13 февраля, стало известно, что дикая кошка погибла. Ситуацию прокомментировали полицейские.

"12 февраля в отдел полиции поступила информация о том, что местные жители поселка Азат, расположенного в Аккольском районе, заметили в населенном пункте рысь, предположительно, со сломанной задней ногой. При визуальном осмотре животного было установлено, что травмы рысь, вероятно, получила в результате наезда транспортного средства на заднюю часть туловища, которая находилась в раздробленном состоянии. Спустя некоторое время животное перестало подавать признаки жизни".ДП Акмолинской области

В Департаменте полиции Акмолинской области отметили, что по данному факту проводится проверка на предмет возможного дорожно-транспортного происшествия, в рамках которой будут приняты все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.

"По возможному факту наезда на рысь проводятся розыскные мероприятия в Акмолинской области. Полицейские в очередной раз напоминают водителям о необходимости быть максимально внимательными на дорогах, особенно с наступлением весеннего периода".ДП Акмолинской области

12 февраля жители Акмолинской области сняли на видео, как дикая рысь расположилась среди частных домов на улице. Они не только сумели снять молодую особь на близком расстоянии, но и покормили ее. 

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
